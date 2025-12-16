Metro: пара из Англии второй раз за 10 лет выиграла в лотерею £1 млн

Британская супружеская пара во второй раз за десять лет выиграла в лотерею £1 млн, пишет Metro. Несмотря на редкую удачу, победители заявили, что не собираются отказываться от работы.

49-летний курьер Ричард Дэвис и его 43-летняя жена Фэй, работающая в сфере психиатрической помощи, первый раз выиграли в лотерею £1 млн в 2018 году. В ноябре 2025 года им вновь улыбнулась удача: пара угадала пять чисел и бонусный шар в очередном розыгрыше лотереи, обеспечив себе еще один £1 млн. Вероятность подобного совпадения оценивается специалистами как один на 24 триллиона.

Супруги связывают свои победы с «позитивным мышлением». По словам Фэй , они понимали, насколько маловероятен повторный выигрыш, однако верили в возможность успеха.

После первого выигрыша Фэй смогла оставить работу, вернуться в университет и получить второе высшее образование в области консультирования и терапии. Сейчас она ведет частную практику и сотрудничает с рядом местных организаций и благотворительных фондов. По ее словам, второй выигрыш не станет поводом отказываться от работы с клиентами.

Ричард сообщил, что после первой победы со временем завершил карьеру парикмахера, которой занимался со школы, и случайно нашел себя в курьерской работе. По его словам, он трудится практически без выходных и получает от этого удовольствие.

После выигрыша в 2018 году пара передала автомобили на благотворительные цели, пожертвовала микроавтобус местной регбийной команде и оказала финансовую помощь друзьям и родственникам. На этот раз супруги намерены не торопиться с решениями и просто насладиться моментом.

Ранее пенсионер выиграл в лотерею $3,8 млн и решил скрыть это от жены.