Двух подростков обвинили в совершении теракта за поджог леса в Забайкалье

Подростков из Забайкалья обвинили в терроризме за поджог леса по заданию куратора
Quantum Hydra/Shutterstock/FOTODOM

В Забайкалье два подростка, которые подожгли лес по заданию куратора из Украины, предстанут перед судом по обвинению в теракте. Об этом сообщает следственное управление СК России по Забайкальскому краю.

Двух забайкальцев в возрасте 16 и 17 лет обвинили в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, младший из фигурантов дела обвиняется в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

По версии следствия, в июне 2025 года он связался через мессенджер с неустановленным лицом, предположительно, из Украины. Собеседник предложил несовершеннолетнему поджечь лес за $1200-2000.

Подросток поделился планом с другом, тот согласился. Они купили зажигалки, приехали в лес у поселка Атамановка в Читинском округе, подожгли сухую траву и хвою. Это привело к крупному пожару. Видео своих действий они сняли на телефон и отправили «куратору», но денег не получили.

ФСБ и полиция установили личности поджигателей. Обоим избрали арест. Уголовное дело уже направлено в суд. Подросткам грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее подростки готовили теракт на Свердловской железной дороге и попались.

