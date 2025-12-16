Нейросети обвинили в усугублении психологических проблем россиян

Нейросети не только не помогают пользователям решать психологические проблемы, но и усугубляют их. Уровень депрессии и тревожности при общении с искусственным интеллектом возрастает на 27%, заявил в пресс-центре НСН президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Специалист напомнил, что, по данным психологической ассоциации США, на данный момент нет конкретных диагнозов, которые бы спровоцировали нейросети, в медицине подобные случаи не фиксировались. Однако известно, что если какие-то проблемы с психикой уже есть, то есть риск в ходе общения с ИИ усугубить их, заявил юрист.

«Рост тревожности и депрессии при длительном использовании нейросетей повышается на 27% в особенности у подростков. ВОЗ говорит о том, что инженерное взаимодействие формирует зависимость, схожую с «дофаминовой петлей»», — подчеркнул Трунов.

Существенной проблемой здесь является изоляция – её уровень на фоне общения с ИИ повышается на 19%; пользователи отказываются от реального общения в пользу нейросетей, заключил специалист.

Напомним, до этого председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко заявил, что сегодня ChatGPT по эффективности превосходит 80% российских психологов, имеющих документы об образовании. Зачастую у них нет качественной подготовки, а также отсутствует эмпатия, подчеркнул он. Популярность ChatGPT среди россиян он объяснил тем, что искусственному интеллекту люди готовы рассказать то, что не хотят обсуждать с врачами.

Ранее OpenAI обвинили в подстрекательстве к суициду через чат-бот ChatGPT.