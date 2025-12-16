На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский предупредил о главной опасности для Украины этой зимой

Зеленский назвал холод одним из самых опасных видов оружия для Украины зимой
Ukrainian Presidential Press Service

Холод может стать «одним из самых опасных видов оружия текущей зимой». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов, трансляция доступна на YouTube-канале офиса украинского лидера.

Зеленский заявил, что Россия пытается использовать холодную погоду против «нормальной жизни» украинцев. По его словам, в текущих условиях важно не расслабляться и не полагаться исключительно на дипломатию.

«Мы должны укреплять нашу ПВО, мы должны поддерживать нашу способность защищаться», — сказал он.

До этого газета The Washington Post сообщила, что продолжающиеся удары российских военных по энергетической инфраструктуре Украины могут вскоре полностью вывести из строя системы поставок электроэнергии с запада страны, где в настоящее время производится большая часть электричества, на восток. По информации журналистов, Киев уже находится «в одном шаге от полного отключения электроэнергии». Жители украинской столицы зачастую проводят до 16 часов в сутки без электричества, а предприятия работают в основном на генераторах.

В связи с этим Зеленский предложил России заключить энергетическое перемирие и ввести мораторий на удары по энергообъектам. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва работает над заключением мира, а не над перемирием.

Ранее в России связали запрос Зеленского на энергетическое перемирие с грядущим блэкаутом.

