Названа неочевидная причина шума в ушах

Cureus: ожирение повышает риск шума в ушах
A.Laule/Global Look Press

Ожирение может повышать риском возникновения шума в ушах из-за высокого уровня воспаления в организме. Это показало исследование ученых из больницы общего профиля Лахора в Пакистане. Работа опубликована в журнале Cureus.

Исследователи использовали сведения Национального обследования состояния здоровья и питания США за 2015-2016 и 2017-2018 годы. В итоговый анализ вошли данные 5452 взрослых участников. Шум в ушах был выявлен у 17,2% обследованных. Анализ показал, что это состояние чаще встречается у пожилых людей, мужчин, а также у добровольцев с депрессией и ожирением.

Особенно заметной оказалась разница между людьми с нормальной массой тела и ожирением. Среди участников с ожирением шум в ушах отмечался у 20,3%, тогда как среди людей без ожирения — у 15%.

Авторы отмечают: такая связь может объясняться рядом биологических механизмов. При ожирении часто развивается хроническое воспаление и нарушается функция сосудов, что может ухудшать микроциркуляцию во внутреннем ухе и влиять на работу улитки. Внутри улитки располагаются специальные волосковые клетки, которые действуют как рецепторы. Этот орган преобразует звуковые волны в электрические сигналы, которые затем передаются в мозг для обработки и восприятия звука.

Дополнительную роль может играть абдоминальное ожирение, связанное с повышенной выработкой провоспалительных цитокинов, а также метаболический синдром и инсулинорезистентность, которые способны нарушать гомеостаз внутреннего уха.

Также выяснилось, что люди с ожирением чаще сталкиваются с нарушениями сна. Этот фактор может приводить к повышению уровня гормонов стресса и усиливать субъективное восприятие шума в ушах, ухудшая общее самочувствие.

Ранее в России впервые восстановили барабанную перепонку с помощью жировых клеток.

