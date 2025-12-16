Политолог назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

Политолог Данила Гуреев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал требование украинского лидера Владимира Зеленского о гарантиях безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, взамен на отказ от вступления в альянс. Такие условия, по мнению эксперта, неприемлемы для России, поскольку Киев лишь формально не будет членом блока.

»Украине нужно объяснить очень простую вещь. Что простая гарантия безопасности для нее — это отказ от статуса «АнтиРоссии». Если она не будет «АнтиРоссией», то никаких угроз со стороны Москвы для украинского государства больше не возникнет», — сказал Гуреев.

Это самая эффективная гарантия безопасности, которую Украина может получить, уверен он.

14 декабря в Берлине прошли переговоры США и Украины, на которых стороны в очередной раз обсуждали мирный план главы Белого дома Дональда Трампа. Еще до начала диалога украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев может отказаться от членства в НАТО в обмен на юридически обязывающие гарантии безопасности со стороны Вашингтона и Брюсселя. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф после встречи сообщил о «значительном прогрессе». При этом СМИ охарактеризовали переговоры как сложные и изнурительные, сравнив их с перетягиванием каната. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе заявили, что Украина не должна стать членом НАТО.