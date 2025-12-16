Верховный суд проведет трансляцию заседания по делу Долиной

Верховный суд (ВС) России будет вести трансляцию заседания по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

»Верховный суд России сегодня рассмотрит дело по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье», — сказано в сообщении.

Текстовая и видеотрансляция заседания будут доступны в официальных каналах органа в мессенджерах, отметили в ВС.

16 декабря Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник писал, что у Долиной отменились 11 новогодних концертов и корпоративов на фоне скандала с квартирой. В частности, утверждает издание, Долина потеряла четыре концерта в Дубае и семь броней на корпоративы.

Долина и покупательница квартиры Полина Лурье выступают сторонами в деле, связанном с продажей квартиры в столичных Хамовниках. В прошлом году певица продала свою квартиру за 112 миллионов рублей и перевела эти деньги на так называемые безопасные счета. Осознав, что стала жертвой мошенников, Долина решила вернуть недвижимость. При этом суд встал на сторону популярной исполнительницы, не обязав ее вернуть деньги Лурье. Впоследствии эта схема получила название «эффект Долиной». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

