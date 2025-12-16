Зеленский понадеялся на работу «спецтрибунала» против России

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что так называемый «спецтрибунал» против России начнет свою работу «для всех, кто хочет мира в Европе». Его слова приводит телеканал Sky News.

«Мы надеемся, что трибунал по российской агрессии действительно начнет свою работу не только для нас, но и для всех, кто хочет мира в Европе. <…> Давление на Россию должно сохраняться до тех пор, пока продолжается оккупация нашей земли. Россия должна чувствовать себя преступником и нести за это ответственность», — утверждает Зеленский.

По его словам, конфликт на Украине и «ответственность России» должны стать «наглядным примером» для других.

В конце января генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что Украина продолжит добиваться проведения «спецтрибунала» для президента России Владимира Путина и других представителей руководства РФ.

По его словам, Совет Европы не отступится от идеи по созданию «спецтрибунала» по вопросам «агрессии против Украины», поскольку «кроме финансовых ресурсов очень важно построить систему привлечения к ответственности виновных».

В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва не собирается реагировать на желание некоторых стран Европейского союза учредить против России «трибунал».

Ранее Зеленский призвал конфисковать замороженные активы России.