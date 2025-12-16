Россиянам объяснили, как оставить себе общую квартиру в случае развода

В России по закону при разводе все совместно нажитое имущество должно делиться между супругами, включая находящуюся в залоге у банка квартиру. Однако в некоторых случаях жилье может полностью остаться одному из разводящихся, рассказала 360.ru юрист по бракоразводным процессам Александра Измайлова.

Судебная практика предполагает два варианта дележа недвижимости. В первом квартиру можно признать купленной на личные средства и оставить в единоличной собственности, рассчитавшись за нее с супругом через депозит суда – это можно сделать даже вопреки его желанию, отметила эксперт.

«Первый вариант предполагает установление в судебном процессе продажи личного имущества (добрачного или унаследованного, например) для приобретения ипотечной квартиры. Личными должны быть деньги целиком — как первоначальный взнос, так и периодические платежи», — пояснила юрист.

Однако на практике такой сценарий воплощается редко, так как требуется соблюсти ряд условий, включая наличие доказательств хранения денег с продажи личного имущества на счете. Чаще квартира остается за супругом по умолчанию, если он взял ипотеку до брака. В этом случае партнер получает только компенсацию половины выплаченных за время брака платежей.

Второй вариант предполагает наличие доказательств, что один из бывших супругов в квартире нуждается больше, чем второй. Это означает, что у него нет другой жилплощади, а быт вокруг квартиры обустроен больше, чем у другого владельца. Если при этом будет подтверждено внесение на депозит учреждения 1/2 рыночной стоимости жилья, то квартира вместе с кредитом достается одному человеку. Второй должен получить 1/2 от рыночной стоимости недвижимости единовременным платежом, предупредила Измайлова.

«Несмотря на вышесказанное, в любой из ситуаций, где супруги делят имущество, первым и важнейшим был и будет оставаться совет разрабатывать свою стратегию раздела недвижимости только с юристом по бракоразводным процессам», — заключила эксперт.

Напомним, в России, по данным ВЦИОМ, разводятся 8 из 10 пар, заключивших брак. Так, в 2024 году РФ вышла на третье место в мире по этому показателю – это максимум за всю историю. Одним из краеугольных камней при разводе становится раздел имущества. Как не попасть впросак, когда дело доходит до раздела имущества, и о чем нужно помнить, чтобы не пришлось потом платить чужие долги — в материале «Газеты.Ru».

