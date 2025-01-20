Как разделить имущество при разводе: главные правила и нюансы

В 2024 году Россия вышла на третье место в мире по числу разводов. По данным ВЦИОМ, в стране разводятся 8 из 10 пар, заключивших брак. Это максимальный показатель за всю историю. Одним из краеугольных камней при разводе становится раздел имущества. Далеко не всегда супруги могут решить вопрос мирно. Как не попасть впросак, когда дело доходит до раздела имущества, и о чем нужно помнить, чтобы не пришлось потом платить чужие долги — в материале «Газеты.Ru».

Что такое совместно нажитое имущество

Раздел имущества — одна из главных проблем, с которыми сталкиваются супруги после развода. Далеко не всем удается поделить недвижимость, счета, дачи и ценности полюбовно. Один из важнейших вопросов, который волнует бывших — какое имущество нажито совместно, а какое нет. Именно он становится предметов споров и судебных тяжб.

Подробно о том, какое именно имущество называется совместно нажитым, рассказала «Газете.Ru» адвокат Адвокатской палаты Московской области, член экспертного совета при комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Зуй.

Совместно нажитым является имущество, которое было приобретено супругами в юридически зарегистрированном браке за счет совместных денежных средств. В силу закона такое имущество является общей собственностью супругов. Важно отметить, что заработная плата мужа или жены также является общим имуществом. Например, если муж получал зарплату на карточку и купил с годового бонуса квартиру, зарегистрировав ее на себя, это все равно будет совместно нажитое имущество, потому что доход был получен им в браке. Ирина Зуй адвокат Адвокатской палаты Московской области

Правила раздела имущества при разводе регулирует Статья 38 Семейного кодекса РФ. Как отмечается в документе, делить общее имущество супругов можно как в период брака, так и после его расторжения. По умолчанию все имущество делится между мужем и женой поровну, независимо от того, на чье имя оно записано.

Что относится к совместно нажитому имуществу

Совместно нажитое имущество включает:

зарплаты супругов;



пенсии, пособия и другие выплаты без целевого назначения;



различные доходы от предпринимательства и результатов интеллектуальной деятельности;



движимое и недвижимое имущество, приобретенное в браке;



вклады, ценные бумаги, паи, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации во время брака.

Исключение Не являются объектом раздела денежные средства и имущество, которые были получены каждым из супругов в период брака по безвозмездным сделкам. Например, по договору дарения, либо были унаследованы.

«Например, если жена получает квартиру в дар от родственника по договору дарения, такая квартира не является совместно нажитой и не подлежит разделу в судебном порядке. Денежные средства, полученные по договору дарения, также не подлежат разделу. Если супруг унаследует земельный участок от своей двоюродной тетушки, это имущество также считается полученным по безвозмездной сделке. Такое имущество не будет поделено в случае расторжения брака», — пояснила Ирина Зуй.

Также не подлежит разделу имущество, приобретенное супругом до брака: после развода оно остается в собственности у своего владельца.

Кстати, если супруга, к примеру, унаследовала квартиру до брака, а в браке ее продала и положила деньги в банк — такие средства также не будут считаться совместно нажитым имуществом. Потому что были получены супругой от реализации ее личного имущества, доставшегося в результате безвозмездной сделки.

«Однако если к этим деньгам жены муж добавит свои средства, и супруги совместно приобретут жилье, оно будет являться совместно нажитым. Такое жилье, купленное на смешанные денежные средства, будет подвергаться разделу», — подчеркнула адвокат.

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Как делятся после развода денежные обязательства

Неважно, кто из супругов подписывал в браке кредитный договор с банком и выступал заемщиком. Важно, расходовались кредитные денежные средства на совместные нужды супругов либо использовались одним из супругов исключительно на его личные нужды, не связанные с общесемейными, обращает внимание Ирина Зуй.

«Если муж, который выступал заемщиком, докажет, что денежные средства использовались на совместные нужды совместный отдых, ремонт, покупку имущества в общую собственность, использование кредита в пользу детей и получение займа было согласовано с супругой, то в таком случае кредит будет признан совместным», — пояснила адвокат.

При этом есть важный момент: суд не вправе внести изменения в кредитный договор между заемщиком и банком. Заемщик так и будет единолично выступать обязанным лицом перед банком. Однако после выполнения обязательств супруг будет вправе взыскать половину денежных средств, выплаченных после расторжения брака по этому кредиту, со второго супруга.

Пример.

1 января 2025 года стороны взяли кредит на 3 года совместно. Заемщиком выступал супруг. Он получил 1 млн рублей, вместе с женой приобрел путевку в Турцию и отправился с ней на отдых.



Супруги приехали 30 января, а 1 марта развелись.



Обязанным лицом перед банком продолжает являться муж. Два месяца, в январе и феврале, супруги оплачивали кредит за счет совместного бюджета, а вот с марта погашать задолженность ежемесячно будет лично муж. И суд не вправе обязать банк принимать платежи от жены.



Однако у мужа появляется право требования: обратиться в суд и требовать взыскания половины от уплаченного после расторжения брака. Как только муж погашает кредит, он обращается в суд с иском к бывшей жене о возмещении половины уплаченных платежей.

«Если же обязательство не было признано совместным, ситуация — кардинально иная. Например, муж обратился с иском о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. Требует выплатить половину совместного кредита за отпуск. А жена знать не знает об этом. Говорит, что супруг ездил отдыхать в Турцию самостоятельно, а ей сказал, что отправился в командировку. Если жена докажет, что ничего не знала об этом кредите и совместно с мужем его не использовала, это обязательство может быть признано судом личным обязательством супруга», — пояснила Ирина Зуй.

Как отмечает адвокат, нередко после расторжения брака супруг, полностью выплативший кредит, взятый на личные цели, обращается в суд, чтобы взыскать со второй половины 50% уплаченных им денежных средств. Застраховать себя от такого сюрприза поможет брачный договор.

Рекомендую устанавливать в брачном договоре режим раздельной собственности в отношении обязательств каждого из супругов. Стандартная фраза звучит так: «Обязательства несет тот супруг, на имя которого эти обязательства были созданы». Ирина Зуй адвокат Адвокатской палаты Московской области

Особенно часто, по словам адвоката, имущественные споры затрагивают область ипотечных квартир.

«Говорят, ничто так не укрепляет брак, как совместно взятая ипотека. Действительно, в судебном порядке обязательства поделить невозможно. При судебном разделе имущества суд не может обязать вторую сторону выплачивать самостоятельно свою долю кредита на покупку совместного жилья. В этом случае плательщиком будет тот супруг, на имя которого оформлена ипотека и который является заемщиком. Однако выплатив ее, он будет вправе требовать со второго супруга одну вторую денежных средств», — пояснила адвокат.

Таких споров в суде, по словам Ирины Зуй, огромное множество. Так, например, в данный момент она ведет интересное дело.

«Стандартная история: мужчина, женщина и малолетний ребенок. Мужчина встретил новую любовь, ушел от бывшей, и новая избранница попросила, чтобы он вносил долю в совместный бюджет новой семьи. В результате мужчина начал с упоением делить ипотечную трехкомнатную квартиру, которая была приобретена им с его бывшей супругой, моей доверительницей, в браке. В ход пошли всевозможные средства, вплоть до шантажа и угроз», — поделилась адвокат.

Грань между личным имуществом и совместным

Зачастую стороны в браке пытаются поделить и взыскать стоимость имущества, которое частично было создано до регистрации брака, а частично — уже в процессе брачных отношений.

«Так, например, недавно супруг подал заявление о разделе совместно нажитой дачи. Однако он не принял во внимание тот факт, что фундамент и сруб были построены полностью за счет личных денег жены до регистрации брака. Затем уже в браке сруб был подведен под крышу, были установлены пластиковые стеклопакеты. Однако супруг отказался признавать это добровольно, и по моему ходатайству суд назначил экспертизу для определения доли стоимости фундамента и сруба в общей стоимости дома», — поделилась Ирина Зуй.

В этом случае доверительнице адвоката и ответчику по иску о разделе имущества пришлось оплачивать судебную экспертизу.

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Еще одна распространенная проблема при разделе имущества — когда пара купила квартиру на средства родителей одного из супругов. Как отмечает адвокат, далеко не все родители оформляют передачу денежных средств должным образом. Чаще всего передача средств происходит наличными, и доказать что-либо в данных случаях бывает очень сложно.

Родителям молодоженов в таких случаях Ирина Зуй рекомендует оформлять договор дарения денежных средств, составлять акт приемки-передачи и проводить платежи по безналу. Так происхождение и движение средств будут абсолютно прозрачны.

Способы раздела имущества

Существует несколько способов раздела имущества:

Раздел имущества по соглашению сторон

Если супруги готовы мирно разделить все нажитые вещи, им нужно составить соглашение о разделе общего имущества и заверить его у нотариуса.

Госпошлина за удостоверение соглашения о разделе имущества составляет 0,5% от рыночной или кадастровой стоимости имущества. Сумма не может быть меньше 300 руб. и не больше 20 тыс. руб.

В судебном порядке

Если стороны не могут договориться о разделе имущества, решать вопрос придется через суд.

С 650 до 5000 рублей увеличилась госпошлина за расторжение брака с каждого супруга с 1 января 2025 года

Пошаговый алгоритм раздела собственности через суд.

Составьте исковое заявление о разделе имущества при разводе.



Оцените стоимость движимого и недвижимого имущества (здесь может понадобиться заключение специалистов).



Оплатите госпошлину за рассмотрение иска о разделе имущества (зависит от суммы иска).



Приложите документ: квитанцию об уплате госпошлины, копии паспортов супругов, свидетельства о браке и рождении детей.



Приложите перечень совместно приобретенной собственности (пригодятся товарные и кассовые чеки, правоустанавливающие бумаги, накладные, расписки, гарантийные талоны, договоры на открытие банковских счетов и т. д.).



Подайте исковое заявление в районный (городской) суд по месту жительства ответчика.

Плюсы брачного договора

Ирина Зуй отмечает, что раздел имущества при разводе — очень острая тема.

«Разводы, к сожалению, очень актуальны, так же как и раздел имущества. Безусловно, в тех случаях, когда есть что делить. Очень советую всем супругам, которые решили по тем или иным причинам расторгнуть брак, договариваться заранее путем заключения брачного договора. Это прекрасный инструмент, который позволяет паре расстаться друзьями, не выяснять отношения в суде и не тратить существенные деньги на оплату услуг адвоката и госпошлины, которая была повышена в несколько раз», — подчеркнула адвокат.

Ирина Зуй обращает внимание: