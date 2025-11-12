На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ выяснили, что осталось в собственности у Ефремова после развода

SHOT: Ефремов оставил себе только небольшую квартиру в Москве после развода
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Михаил Ефремов после развода с Софьей Кругликовой оставил себе только небольшую квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Накануне стало известно, что Ефремов переоформил значительную часть своей недвижимости на Кругликову. Речь идет о шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке площадью около 150 кв.м. , которая оценивается в 140 млн рублей, а также о другом жилье. Общая сумма имущества, переданного жене, составила 200 млн рублей.

SHOT отмечает, что Кругликовой также принадлежат квартира площадью 45 кв.м. на Большой Никитской и дом с участком в шесть соток в СНТ «Рябинушка» Красногорска.

Ефремов же теперь единолично владеет лишь небольшой квартирой в Москве площадью 67 кв.м., которая досталась ему по наследству от матери. Также он сохранил 50% доли в квартире на Тверской улице площадью 123 кв.м.

3 сентября Ефремов официально развелся со своей пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. Об их расставании стало известно в июле. По данным СМИ, российский артист якобы перестал разговаривать с Кругликовой из-за постоянных конфликтов, в том числе связанных с его свиданиями в исправительной колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой, о которых сообщала пресса.

Ранее сообщалось, что Дибров рискует попасть в тюрьму на 3 года после инцидента с ширинкой.

