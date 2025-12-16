Психолог объяснила, почему работающая молодежь сталкивается с одиночеством

Молодежь в России все чаще откладывает отношения из-за постоянной занятости на работе и эмоциональной перегрузки. Об этом «Известиям» рассказала главный психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева.

Эксперт объяснила, что работа для россиян в возрасте до 35 лет становится способом сохранить ощущение стабильности и контроля. При этом для отношений требуются внимание и эмоциональное включение, на которые у молодежи часто не хватает сил.

Психолог подчеркнула, что у молодых людей границы между работой и личной жизнью практически стерлись. Рабочие сообщения могут приходить как по вечерам, так и в выходные, на фоне чего человек психологически остается в рабочем режиме постоянно.

«Со временем отношения начинают восприниматься не как источник поддержки, а как дополнительная нагрузка. Не потому, что они сложные, а потому что у человека уже нет свободного эмоционального пространства для близости», — объяснила специалист.

По ее словам, длительное смещение фокуса только на работу может стать причиной возникновения чувства одиночества, эмоционального истощения и «пустоты» даже в случае внешнего успеха. Психолог порекомендовала не ждать момента, когда работа закончится, поскольку во многих случаях отношения и близость помогают вернуть ресурс.

Психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина до этого говорила, что вернуть эмоциональную близость в отношениях помогут совместные прогулки, путешествия или дни, проведенные вне привычной рутины. По ее словам, такая близость заключается в доверии и желании быть рядом с партнером.

