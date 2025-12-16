На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, почему работающая молодежь сталкивается с одиночеством

Психолог Каравайцева: молодежь откладывает отношения из-за занятости на работе
true
true
true
close
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Молодежь в России все чаще откладывает отношения из-за постоянной занятости на работе и эмоциональной перегрузки. Об этом «Известиям» рассказала главный психолог дейтинг-сервиса Twinby Лариса Каравайцева.

Эксперт объяснила, что работа для россиян в возрасте до 35 лет становится способом сохранить ощущение стабильности и контроля. При этом для отношений требуются внимание и эмоциональное включение, на которые у молодежи часто не хватает сил.

Психолог подчеркнула, что у молодых людей границы между работой и личной жизнью практически стерлись. Рабочие сообщения могут приходить как по вечерам, так и в выходные, на фоне чего человек психологически остается в рабочем режиме постоянно.

«Со временем отношения начинают восприниматься не как источник поддержки, а как дополнительная нагрузка. Не потому, что они сложные, а потому что у человека уже нет свободного эмоционального пространства для близости», — объяснила специалист.

По ее словам, длительное смещение фокуса только на работу может стать причиной возникновения чувства одиночества, эмоционального истощения и «пустоты» даже в случае внешнего успеха. Психолог порекомендовала не ждать момента, когда работа закончится, поскольку во многих случаях отношения и близость помогают вернуть ресурс.

Психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина до этого говорила, что вернуть эмоциональную близость в отношениях помогут совместные прогулки, путешествия или дни, проведенные вне привычной рутины. По ее словам, такая близость заключается в доверии и желании быть рядом с партнером.

Ранее психолог назвала главные ред-флаги в отношениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами