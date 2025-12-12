На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала главные ред-флаги в отношениях

Психолог Миллер: критика бывших – это главный ред-флаг в отношениях
true
true
true
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Ред-флаг – это современное понятие, которое означает своего рода тревожный звоночек, предупреждающий о грядущих проблемах. Чаще всего этот термин используют для описания проблем в отношениях. Считывать такие сигналы человек зачастую может еще на первых этапах знакомства, отметила психолог Александра Миллер в беседе с 360.ru.

На этапе первого впечатления о человеке можно сделать вывод на основе его языка, в том числе невербального, манеры общения и тем, которые он поднимает в разговоре, отметила специалист. Так, например, критика бывших партнеров должна в первую очередь насторожить, как и попытки задать человеку какие-то дотошные вопросы – о личной жизни, зарплате и прочее.

«Это либо альфонсы, либо какие-то жесткие контролеры», — пояснила Миллер.

Еще один ред-флаг, по мнению психолога, это звонки после встречи с вопросами о том, доехала ли девушка до дома. Неопытный человек может расценить это как заботу, но на самом деле это показатель гиперзаботы, рискующей перерасти в домашнюю тиранию и насилие. Так поступают только жесткие контролеры, которые стремятся регулировать жизнь партнера, пояснила специалист.

Кроме того, к тревожным звоночкам она отнесла внезапные неуместные разговоры парня о своей матери – это показатель того, что в будущих отношениях точно будет три человека, считает психолог. Кроме того, она призвала насторожиться, если девушка на свидании рассказывает в красках о своих бурных романах. Такие неспокойные отношения – это сигнал того, что девушка может оказаться истеричкой, желающей разыгрывать «итальянские страсти», считает эксперт.

«Поэтому когда женщина рассказывает, что у нее были такие эмоциональные отношения, что она любила «на разрыв аорты», здесь есть вопросик», — отметила Миллер.

Она посоветовала искать психологически устойчивого, спокойного партнера, не принимая за норму навязчивое, странное и дотошное поведение.

До этого кандидат психологических наук, основатель Института адаптивного интеллекта Валерий Гут рассказал , что конфетно-букетный период в отношениях может длиться до двух лет – после этого срока пара может столкнуться с менее привлекательной реальностью. При этом, если у одного или у каждого из партнеров есть большое количество непрожитых травм, то идеализация быстро сменится чувством тревоги, претензиями и страхом быть покинутым. По словам психолога, у эмоциональных пар эта фаза может завершиться уже через неделю после начала отношений.

Ранее психолог рассказала , как вернуть эмоциональную близость в отношения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами