Психолог назвала главные ред-флаги в отношениях

Ред-флаг – это современное понятие, которое означает своего рода тревожный звоночек, предупреждающий о грядущих проблемах. Чаще всего этот термин используют для описания проблем в отношениях. Считывать такие сигналы человек зачастую может еще на первых этапах знакомства, отметила психолог Александра Миллер в беседе с 360.ru.

На этапе первого впечатления о человеке можно сделать вывод на основе его языка, в том числе невербального, манеры общения и тем, которые он поднимает в разговоре, отметила специалист. Так, например, критика бывших партнеров должна в первую очередь насторожить, как и попытки задать человеку какие-то дотошные вопросы – о личной жизни, зарплате и прочее.

«Это либо альфонсы, либо какие-то жесткие контролеры», — пояснила Миллер.

Еще один ред-флаг, по мнению психолога, это звонки после встречи с вопросами о том, доехала ли девушка до дома. Неопытный человек может расценить это как заботу, но на самом деле это показатель гиперзаботы, рискующей перерасти в домашнюю тиранию и насилие. Так поступают только жесткие контролеры, которые стремятся регулировать жизнь партнера, пояснила специалист.

Кроме того, к тревожным звоночкам она отнесла внезапные неуместные разговоры парня о своей матери – это показатель того, что в будущих отношениях точно будет три человека, считает психолог. Кроме того, она призвала насторожиться, если девушка на свидании рассказывает в красках о своих бурных романах. Такие неспокойные отношения – это сигнал того, что девушка может оказаться истеричкой, желающей разыгрывать «итальянские страсти», считает эксперт.

«Поэтому когда женщина рассказывает, что у нее были такие эмоциональные отношения, что она любила «на разрыв аорты», здесь есть вопросик», — отметила Миллер.

Она посоветовала искать психологически устойчивого, спокойного партнера, не принимая за норму навязчивое, странное и дотошное поведение.

До этого кандидат психологических наук, основатель Института адаптивного интеллекта Валерий Гут рассказал , что конфетно-букетный период в отношениях может длиться до двух лет – после этого срока пара может столкнуться с менее привлекательной реальностью. При этом, если у одного или у каждого из партнеров есть большое количество непрожитых травм, то идеализация быстро сменится чувством тревоги, претензиями и страхом быть покинутым. По словам психолога, у эмоциональных пар эта фаза может завершиться уже через неделю после начала отношений.

