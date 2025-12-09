На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог рассказала, как вернуть эмоциональную близость в отношения

Психолог Метелина: прогулки вернут эмоциональную близость в отношения
Just Life/Shutterstock/FOTODOM

Совместные прогулки, поездки или дни, проведенные вне привычной рутины, помогут вернуть эмоциональную близость в отношения. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог, эксперт в области отношений мужчин и женщин Алиса Метелина.

Она уточнила, что такая близость заключается в доверии и желании быть рядом с партнером.

«Она выражается в готовности к контакту, в теплоте во взгляде и простых проявлениях заботы. Даже если у человека плохое настроение, важно не отталкивать партнера и сохранять уважение к его чувствам. Именно это формирует устойчивую связь и чувство защищенности в отношениях», — пояснила Метелина.

По ее словам, близость может снижаться на фоне накопленных обид или недосказанностей. В этом случае важно начать формировать положительный эмоциональный фон и проводить время вместе. Кроме того, будет полезно вернуть в отношения прикосновения, заключила Метелина.

Бизнес-психолог, ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной до этого говорил, что люди часто вступают в отношения с эмоционально недоступными партнерами и не могут из них выйти, так как их затягивает в замкнутый круг. Такие партнеры привлекают тем, что их закрытость начинают идеализировать, превращая инертность и безразличие в глубину и загадочность. Человек влюбляется в вымышленный образ, а потом годами не может отказаться от него, постоянно страдая и мучаясь, объяснил он.

Ранее психолог назвала признаки, которые указывают на исцеление от прошлых отношений.

