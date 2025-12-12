На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали способ защититься от гонконгского гриппа

Врач Вознесенский: при вакцинации риск подхватить гонконгский грипп минимален
В России фиксируется всплеск заболеваемости гонконгским гриппом. Это вирус гриппа А(H3N2), который приходит каждый сезон, просто в силу постоянного мутирования он отличается. По этой причине ученые и дорабатывают каждый год вакцины под конкретные штаммы, рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский. Поэтому привитые от гриппа россияне имеют минимальные риски заразиться, отметил он в беседе с 360.ru.

«Вакцины от гриппа, которые мы применяем каждый год, создаются с учетом изменений в вирусе гриппа, включая вирус гриппа А(H3N2). Поэтому утверждение о том, что сейчас врачи и ученые имеют дело с абсолютно новым вирусом, неверно, — подчеркнул врач. — Вирус гриппа мутирует каждый год, каждый месяц. Этот процесс динамический».

Он пояснил, что выявленные вирусы являются вариантами вакцинного штамма или родственными ему, вследствие чего у тех, кто вовремя вакцинировался, вряд ли заразятся, а если такое все-таки случится, то заболевание будет протекать в легкой форме. Вакцинация – это лучшая, самая эффективная мера защиты от гриппа, подчеркнул Вознесенский. По его словам, сделать прививку сейчас еще можно.

«Потому что это не последний подъем заболеваемости и следующий очень даже вероятен. В конце января — феврале», — заключил врач.

Напомним, Роспотребнадзор до этого сообщил, что в России фиксируют рост респираторных инфекций, причем в большинстве случаев выявляется штамм А(H3N2), известный как «гонконгский» грипп. По данным ведомства, он составил 80,9% от всех выделенных образцов. Наиболее активная вспышка заболеваемости гриппом наблюдается в регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, фиксируется рост заражений коронавирусом — за неделю динамика составила 17,8%. В ведомстве россиян призвали соблюдать профилактические меры.

Ранее в России оценили перспективы введения всеобщего карантина.

