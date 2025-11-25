На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд обратил в доход государства имущество ряда уральских компаний

ТАСС: суд удовлетворил иск о национализации имущества гендира «Корпорации СТС»
true
true
true
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Ленинский районный суд Екатеринбурга обратил в доход государства имущество по иску, ответчиками по которому в числе прочих выступают гендиректор АО «Облкоммунэнерго» (входит в холдинг «Корпорация СТС») Дмитрий Буданов, а также бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров. Об этом сообщает ТАСС.

«Исковые требования [Генпрокуратуры] удовлетворить», — сказала судья в ходе заседания.

Отмечается, что в качестве третьих лиц в иске проходят АО «Водный союз», АО «Ямалкоммунэнерго», АО «Горэлектросеть», АО «КБ Агропромкредит», АО «НФП «Профессиональный», АО «ЭК восток» и другие.

23 сентября владельца «Облкоммунэнерго» Боброва задержали и доставили в Екатеринбург. В Москве по местам жительства и офисам бенефициаров компании были проведены обыски и изъяты документы.

«Корпорация СТС» была национализирована решением суда от 10 октября. Предполагается, что ее бывшие собственники Биков и Бобров купили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах на средства, полученные с помощью незаконно нажитых активов.

Ранее «Корпорация СТС» согласилась отдать государству «Облкоммунэнерго».

