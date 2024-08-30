Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области на годовалого ребенка упала статуя, мальчик потерял сознание

В Каменске-Уральском бетонная фигура упала на ребенка

close
Shutterstock

В Каменске-Уральском ребенок попал в больницу после прогулки на детской площадке. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным полиции, женщины вместе с двумя детьми гуляли в парке, но в какой-то момент четырехлетняя девочка залезла на статую дерева, на которой была фигура вороны.

«Возможно, девочка задела птицу, и та упала, ударив находившегося рядом мальчика. Удар пришелся в область лба», – сообщается в публикации.

В результате годовалого пострадавшего направили в местную клинику, где врачи оказали ему всю необходимую помощь.

На данный момент специалисты ведомства выясняют, когда проверяли фигуру и кто ее владелец.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре Свердловской области. Как сообщают представители ведомства, после произошедшего ребенок потерял сознание.

В ведомстве проверят, соответствует ли фигура требованиям технических регламентов. Там также уточнят, насколько серьезный вред был нанесен ребенку.

Ранее подпорная стена жилого дома обрушилась на автомобили во Владивостоке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами