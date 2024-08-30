В Свердловской области на годовалого ребенка упала статуя, мальчик потерял сознание

В Каменске-Уральском ребенок попал в больницу после прогулки на детской площадке. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на управление МВД по региону.

По данным полиции, женщины вместе с двумя детьми гуляли в парке, но в какой-то момент четырехлетняя девочка залезла на статую дерева, на которой была фигура вороны.

«Возможно, девочка задела птицу, и та упала, ударив находившегося рядом мальчика. Удар пришелся в область лба», – сообщается в публикации.

В результате годовалого пострадавшего направили в местную клинику, где врачи оказали ему всю необходимую помощь.

На данный момент специалисты ведомства выясняют, когда проверяли фигуру и кто ее владелец.

На ситуацию обратили внимание в прокуратуре Свердловской области. Как сообщают представители ведомства, после произошедшего ребенок потерял сознание.

В ведомстве проверят, соответствует ли фигура требованиям технических регламентов. Там также уточнят, насколько серьезный вред был нанесен ребенку.

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