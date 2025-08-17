На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В парке Саратова скульптура придавила ребенка

SHOT: деревянная статуя придавила годовалую девочку в парке Саратова
true
true
true
close
Telegram-канал «Саратов. Жесть 18+»

В Саратове деревянная статуя «Кот ученый» придавила годовалую девочку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, трагедия произошла в парке имени Горького. Родители стали свидетелями случившегося. Прибывшие на место медики пытались реанимировать ребенка, но он не выжил. Следственный комитет уже проводит проверку.

15 августа дерево упало на коляску с ребенком на юге Москвы. Инцидент произошел на Нагатинской улице. По словам очевидцев, в результате падения дерева травмы получил маленький ребенок, находившийся в коляске. Его мама осталась невредимой.

1 июня в Ленинградской области ребенка придавило упавшими железными воротами. Девятилетний летний мальчик зашел в недостроенное помещение, внутри которого возле проема были приставлены железные ворота. Когда школьник потянул за ручку двери, конструкция обрушилась. Спасти пострадавшего не удалось.

Ранее в Карелии автомобиль без водителя скатился с места и придавил ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами