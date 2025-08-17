В парке Саратова скульптура придавила ребенка

В Саратове деревянная статуя «Кот ученый» придавила годовалую девочку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, трагедия произошла в парке имени Горького. Родители стали свидетелями случившегося. Прибывшие на место медики пытались реанимировать ребенка, но он не выжил. Следственный комитет уже проводит проверку.

15 августа дерево упало на коляску с ребенком на юге Москвы. Инцидент произошел на Нагатинской улице. По словам очевидцев, в результате падения дерева травмы получил маленький ребенок, находившийся в коляске. Его мама осталась невредимой.

1 июня в Ленинградской области ребенка придавило упавшими железными воротами. Девятилетний летний мальчик зашел в недостроенное помещение, внутри которого возле проема были приставлены железные ворота. Когда школьник потянул за ручку двери, конструкция обрушилась. Спасти пострадавшего не удалось.

Ранее в Карелии автомобиль без водителя скатился с места и придавил ребенка.