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В Таиланде девятиметровая статуя Будды упала на людей

Mirror: статуя Будды упала на людей в Таиланде

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В Таиланде девятиметровая статуя Будды упала на людей, пишет Mirror.

Инцидент произошел на востоке Таиланда в монастыре Каенг Кхан Сунг. В результате падения статуи пострадали пять человек. Среди них оказался Пайван Вантангфонг. Он предположил, что причиной случившегося мог стать сильный ветер, однако точную причину установить пока не удалось.

Некоторые местные жители утверждают, что на месте статуи ранее располагался старинный дом, и «духи этой земли» могли быть недовольны изменениями. В полиции сообщили, что те, кто работал над статуей, имеют опыт бетонирования конструкций подобного размера. В настоящий момент расследование продолжается — причина должна быть выяснена.

Ранее в Таиланде арестовали мошенника, крадущего банковские данные прямо из машины с базовой станцией для рассылки фишинговых СМС.

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