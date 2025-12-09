На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За несообщение в военкомат о переезде россиян будут штрафовать

Госдума приняла закон об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о переезде
true
true
true
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, согласно которому уточняются штрафы за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев. Об этом сообщило РИА Новости.

Инициатива связана с принятым в конце октября законом о проведении воинского призыва в течение всего года.

Размер штрафа за непредоставление информации своевременно составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Недавно Госдума приняла поправку об обязанности призывников являться в военкомат по электронной повестке не позднее, чем через 30 дней со дня ее выдачи.

В свою очередь зампред комитета по экономической политике Госдумы Михаил Делягин заявил, что максимальный размер штрафа за служебный подлог следует увеличить до миллиона рублей, чтобы более эффективно бороться с коррупцией в военкоматах, через которые преступные группировки обманом отправляют нездоровых людей в войска.

Ранее в Госдуме назвали плюсы от круглогодичного призыва в армию.

