Арам Габрелянов купил Telegram-канал Baza

РБК: новым владельцем Telegram-канала Baza стал Арам Габрелянов
true
true
true
close
Артем Житенев/РИА Новости

Журналист и издатель Арам Габрелянов стал новым владельцем Telegram-канала Baza. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

«Я купил на себя 100% долю», — сказал Габрелянов.

Он уточнил, что Baza не войдет в холдинг News Media Holding, частью которого уже являются Life, SHOT и Mash.

23 июля главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера канала Татьяну Лукьянову заключили под стражу по делу о даче взяток сотрудникам правоохранительных органов. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу не превышает 150 тысяч рублей.

18 сентября Трифонов и Лукьянова признали вину, и их отпустили под домашний арест.

На вопрос о том, связаны ли уголовное дело и решение о приобретении Baza, Габрелянов ответил отрицательно, отметив, что это «было давно решено».

Ранее полицейского по делу журналистов Baza уволили со службы.

