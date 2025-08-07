Полицейские подтвердили, что главред Baza знал, кому передавал деньги

Двое полицейских, фигурирующих в деле о даче взятки против главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, в ходе очных ставок заявили, что он был осведомлен об их должностях. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с заседания Мосгорсуда, где рассматривалась апелляция на арест журналиста.

Согласно материалам дела, оглашенным в суде, Трифонов знал, что речь идет о сотрудниках уголовного розыска — Сергее Ковалеве из МУ МВД России «Красноярское» и Александре Селиванове из УМВД по Белгороду.

Адвокат журналиста Алексей Михальчик отмечал, что сами полицейские не смогли пояснить, при каких именно обстоятельствах обвиняемый узнал об их должностях. По его словам, Ковалев и Селиванов утверждали, что информация о службе была известна Трифонову, однако отказались раскрыть детали знакомства. При этом они подтвердили, что лично с ним не общались, а контактировали исключительно через мессенджер Telegram.

Михальчик добавил, что следователь оставил без ответа вопрос о том, как именно Трифонов мог установить их место службы.

Мосгорсуд 7 августа оставил в СИЗО Трифонова, подозреваемого в получении служебных сводок от правоохранителей за денежное вознаграждение. Защита главреда Baza просила отпустить его под залог в 3 млн рублей или под домашний арест.

Ранее сообщалось, что главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.