Главреда Baza перевели из СИЗО под домашний арест

Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову, обвиняемому в даче взяток. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, журналиста отпустили из СИЗО под домашний арест.

24 июля главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову заключили под стражу до 20 сентября. Их обвинили в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов. Трифонов и Лукьянова свою вину не признали. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу Трифонова не превышает 150 тысяч рублей.

Позже двое полицейских, фигурирующих в этом деле, в ходе очных ставок заявили, что Трифонов был осведомлен об их должностях. Однако они отказались раскрыть детали знакомства с журналистом. Полицейские добавили, что лично с Трифоновым не общались, а контактировали исключительно через мессенджер Telegram.

Ранее главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.