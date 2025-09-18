На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главреда Baza перевели из СИЗО под домашний арест

Суд отпустил главного редактора Baza Трифонова из СИЗО под домашний арест
Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову, обвиняемому в даче взяток. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, журналиста отпустили из СИЗО под домашний арест.

24 июля главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяну Лукьянову заключили под стражу до 20 сентября. Их обвинили в даче взяток сотрудникам правоохранительных органов. Трифонов и Лукьянова свою вину не признали. По словам адвоката Алексея Михальчика, общая сумма взяток по уголовному делу Трифонова не превышает 150 тысяч рублей.

Позже двое полицейских, фигурирующих в этом деле, в ходе очных ставок заявили, что Трифонов был осведомлен об их должностях. Однако они отказались раскрыть детали знакомства с журналистом. Полицейские добавили, что лично с Трифоновым не общались, а контактировали исключительно через мессенджер Telegram.

Ранее главред Baza отказался от права не свидетельствовать против себя.

