Пропавших в горах в Пермском крае 13 туристов будут искать с помощью дрона

Для поиска пропавших в Пермском крае туристов запустят беспилотник. Об этом ТАСС заявил координатор регионального поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Кирилл Челышев.

«В данный момент в штабе находится минимум пять экипажей МЧС, 17 снегоходов и один беспилотный летательный аппарат с тепловизором. Запуск БПЛА будет осуществлен с вершины горы, куда его планируется забросить на снегоходах», — сказал Челышев.

Он уточнил, что из-за сильного ветра и снега работа авиации является невозможной. Вылет запланирован на 16 декабря.

Подножие горы Ослянка разделено на круговые секторы, в каждом из которых проводятся поисково-спасательные действия. Спасателей и волонтеров распределили по участкам для максимально эффективного обследования территории. Поиски туристов осложняются сложными погодными условиями: низкими температурами и снегопадом.

В Пермском крае группа туристов на снегоходах пропала 13 декабря при попытке восхождения на гору Ослянка. Среди них были как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу и перестали выходить на связь. На туристическую базу вернулись только двое из 15 человек. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

