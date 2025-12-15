Россиянам объяснили, когда по этикету можно поздравлять с наступающим Новым годом

До Нового года осталось чуть больше двух недель, поэтому многие уже готовятся к празднику и даже купили подарки. Однако еще не стоит поздравлять близких и коллег «с наступающим». Об этом в разговоре с Life предупредила эксперт по этикету Екатерина Богачева.

По словам специалиста, поздравлять с приближающимся Новым годом уместно в последние дни перед праздником.

«Когда уже есть атмосфера праздника, то есть числа с 28-го. Но, на мой взгляд, это черта больших городов, потому что они, как правило, заранее начинают оформлять все к Новому году, создавая праздничную атмосферу. И людям кажется, что уже праздник, что уже нужно друг друга поздравлять», — объяснила эксперт.

Она отметила, что не стоит поздравлять окружающих в середине декабря, поскольку в это время большинство людей все еще закрывают рабочие задачи, в спешке заканчивают свои дела и готовятся к Новому году. При этом, по словам эксперта, раньше было принято поздравлять друг друга с наступающим не раньше 31 декабря.

