Россиянам объяснили, когда по этикету можно поздравлять с наступающим Новым годом

Этикетолог Богачева: поздравлять с наступающим Новым годом стоит в конце декабря
Ostanina Anna/ShutterstockFOTODOM

До Нового года осталось чуть больше двух недель, поэтому многие уже готовятся к празднику и даже купили подарки. Однако еще не стоит поздравлять близких и коллег «с наступающим». Об этом в разговоре с Life предупредила эксперт по этикету Екатерина Богачева.

По словам специалиста, поздравлять с приближающимся Новым годом уместно в последние дни перед праздником.

«Когда уже есть атмосфера праздника, то есть числа с 28-го. Но, на мой взгляд, это черта больших городов, потому что они, как правило, заранее начинают оформлять все к Новому году, создавая праздничную атмосферу. И людям кажется, что уже праздник, что уже нужно друг друга поздравлять», — объяснила эксперт.

Она отметила, что не стоит поздравлять окружающих в середине декабря, поскольку в это время большинство людей все еще закрывают рабочие задачи, в спешке заканчивают свои дела и готовятся к Новому году. При этом, по словам эксперта, раньше было принято поздравлять друг друга с наступающим не раньше 31 декабря.

Руководитель отдела управления качеством и внедрения искусственного интеллекта компании «АКФИКС-РУС» Дмитрий Титов до этого рассказал, что искусственный интеллект может помочь в выборе новогодних подарков. По словам специалиста, ИИ меняет логику выбора презентов, ставя в центр внимания не товар, а самого получателя.

Ранее психолог раскрыла, почему отказ от празднования Нового года может быть полезен.

