Россиянам рассказали, как ИИ может помочь в выборе подарков

Эксперт Титов: ИИ меняет логику выбора подарков
Barillo_Images/Shutterstock/FOTODOM

При подготовке к Новому году и выборе подарков близким многие сталкиваются с настоящим стрессом. Однако благодаря искусственному интеллекту (ИИ), способному помочь определиться с праздничными презентами, можно избежать этого чувства. Об этом «Известиям» рассказал руководитель отдела управления качеством и внедрения искусственного интеллекта компании «АКФИКС-РУС» Дмитрий Титов.

Эксперт рассказал, что искусственный интеллект меняет логику выбора подарков, ставя в центр внимания не товар, а самого человека.

«Большинство людей используют ИИ неправильно. Они пишут: «Посоветуй подарок маме» — и получают общие рекомендации вроде «духи или сертификат в спа». Это все равно, что прийти в магазин и сказать продавцу одно слово: «Подарок»», — объяснил специалист.

По его словам, ИИ может сгенерировать ценные предложения, если следовать проверенному алгоритму. Необходимо четко описать получателя, бюджет и контекст подарка. Благодаря этому искусственному интеллекту удастся системно подойти к задаче и получить персонализированные, а также неочевидные идеи.

При этом Титов отметил, что ИИ не способен заменить личные эмоции и не обладает информацией о историях из жизни человека, поэтому он не сможет предложить подарки, связанные с воспоминаниями.

По словам специалиста, в ближайшие годы технологии станут еще практичнее, благодаря чему искусственный интеллект сможет запоминать всю историю подарков, анализировать интересы получателя по его аккаунтам в соцсетях и помогать человеку распределять бюджет.

Пиар‑директор дейтинг‑сервиса «Мамба» Наталья Красильникова до этого говорила, что при выборе новогоднего подарка для партнера важно помнить, что главное в этом вопросе — внимание к его привычкам и потребностям. По словам эксперта, с помощью этой информации можно избежать дополнительных трудностей при подготовке к празднику.

Ранее россиянам объяснили, как заинтересовать пожилых родственников ИИ.

