Психолог раскрыла, почему отказ от празднования Нового года может быть полезен

Некоторые люди могут сознательно решить провести Новый год в спокойствии или вовсе его не праздновать. Порой такой подход к празднику приносит настоящую пользу. Об этом kp.ru рассказала психолог, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова.

Специалист объяснила, что любой праздник является источником стресса, который вносит изменения в привычный темп жизни. Людям на время приходится менять свой распорядок дня и привычные действия, которые потом придется восстанавливать. На фоне этого есть риск столкнуться с пост-праздничной усталостью и даже депрессией, отметила психолог.

«Если вы все время находитесь в своем привычном ритме, — то у вас все хорошо! А за сбой ритмики придется заплатить дополнительным напряжением», — предупредила она.

По словам специалиста, сознательное решение пропустить праздник поможет переосмыслить события, восстановить силы, а также сохранить стабильный ритм жизни и внутреннее равновесие.

Семейный психолог Дарья Сальникова до того говорила, что избежать предновогодней суеты и лишнего стресса в этот период поможет своевременная подготовка к празднику. По ее словам, важно заранее купить подарки для близких и понять, что еще нужно успеть сделать до Нового года.

