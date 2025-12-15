На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог раскрыла, почему отказ от празднования Нового года может быть полезен

Психолог Розенова: Новый год может стать источником стресса
true
true
true
close
Shark9208888/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые люди могут сознательно решить провести Новый год в спокойствии или вовсе его не праздновать. Порой такой подход к празднику приносит настоящую пользу. Об этом kp.ru рассказала психолог, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова.

Специалист объяснила, что любой праздник является источником стресса, который вносит изменения в привычный темп жизни. Людям на время приходится менять свой распорядок дня и привычные действия, которые потом придется восстанавливать. На фоне этого есть риск столкнуться с пост-праздничной усталостью и даже депрессией, отметила психолог.

«Если вы все время находитесь в своем привычном ритме, — то у вас все хорошо! А за сбой ритмики придется заплатить дополнительным напряжением», — предупредила она.

По словам специалиста, сознательное решение пропустить праздник поможет переосмыслить события, восстановить силы, а также сохранить стабильный ритм жизни и внутреннее равновесие.

Семейный психолог Дарья Сальникова до того говорила, что избежать предновогодней суеты и лишнего стресса в этот период поможет своевременная подготовка к празднику. По ее словам, важно заранее купить подарки для близких и понять, что еще нужно успеть сделать до Нового года.

Ранее в Госдуме рассказали, как миллениалы, зумеры и поколение альфа встретят Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами