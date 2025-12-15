В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты

Росавиация: ограничения на прием и выпуск лайнеров сняты в аэропорту Ярославля

В аэропорту Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Накануне в ярославском аэропорту Туношна и ивановском Южном временно ограничили полеты.

До этого аналогичные ограничения ввели в аэропортах Пскова, Калуги, Геленджика и Краснодара.

В Геленджике ограничения дополнили уже существующие: регулярные рейсы в город выполняли в промежуток с 8:30 до 20:00. А в краснодарском аэропорту Пашковский прием и отправку рейсов приостанавливали на фоне режима беспилотной опасности.

Ранее Севастополь атаковали ВСУ.