В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты

В аэропорту Ярославля сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
Накануне в ярославском аэропорту Туношна и ивановском Южном временно ограничили полеты.
До этого аналогичные ограничения ввели в аэропортах Пскова, Калуги, Геленджика и Краснодара.
В Геленджике ограничения дополнили уже существующие: регулярные рейсы в город выполняли в промежуток с 8:30 до 20:00. А в краснодарском аэропорту Пашковский прием и отправку рейсов приостанавливали на фоне режима беспилотной опасности.
Ранее Севастополь атаковали ВСУ.