На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иноагентку Максакову оштрафовали в России

Певицу Максакову оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье об иноагентах
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Пресненский суд Москвы оштрафовал певицу Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом)-Игенбергс за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналистам рассказали в суде, что Максаковой было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Певицу признали виновной в непредставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова-Игенбергс после отъезда из России в начале 2022 года открыто критиковала действия российских властей и занималась сбором денежных средств для Вооруженных сил Украины.

В июле текущего года оперная певица была объявлена в международный розыск. Ее обвинили в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, а также в уклонении от обязанностей иноагента.

Уголовное дело против Максаковой возбудили в сентябре прошлого года после интервью украинскому телеканалу «Сейчас». В нем певица призывала граждан России спонсировать Вооруженные силы Украины, осуждала действия российских военных и начало специальной военной операции на Украине.

Ранее в Госдуме заявили о неотвратимости наказания для «сбежавших предателей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами