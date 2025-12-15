Иноагентку Максакову оштрафовали в России

Певицу Максакову оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье об иноагентах

Пресненский суд Москвы оштрафовал певицу Марию Максакову (признана в РФ иностранным агентом)-Игенбергс за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналистам рассказали в суде, что Максаковой было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Певицу признали виновной в непредставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова-Игенбергс после отъезда из России в начале 2022 года открыто критиковала действия российских властей и занималась сбором денежных средств для Вооруженных сил Украины.

В июле текущего года оперная певица была объявлена в международный розыск. Ее обвинили в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России, а также в уклонении от обязанностей иноагента.

Уголовное дело против Максаковой возбудили в сентябре прошлого года после интервью украинскому телеканалу «Сейчас». В нем певица призывала граждан России спонсировать Вооруженные силы Украины, осуждала действия российских военных и начало специальной военной операции на Украине.

Ранее в Госдуме заявили о неотвратимости наказания для «сбежавших предателей».