На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили о неотвратимости наказания для «сбежавших предателей»

Володин: Госдума приступит к рассмотрению ограничений для уехавших преступников
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Государственная дума готовится рассмотреть законопроекты, предусматривающие жесткие ограничения для преступников, скрывающихся за границей и уклоняющихся от ответственности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Даже находясь за пределами страны, сбежавшие предатели должны осознавать неотвратимость наказания за совершённые действия», — подчеркнул Володин.

По его словам, лица, нарушившие закон, даже за границей должны осознавать неотвратимость наказания за совершенные действия. Володин отметил, что нижняя палата в ближайшее время начнет рассмотрение законопроектов, направленных на ограничение прав таких людей, скрывающихся от наказания за пределами РФ.

Авторами законопроекта выступили члены думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства. Инициатива предлагает применение ограничений по отношению к скрывающимся от уголовной ответственности лицам, а также к тем, кто был привлечен к административной ответственности за невыполнение требований Минюста к иноагентам, призывам к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и дискредитации Вооружённых сил РФ.

Рассматриваются следующие меры: запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, приостановка регистрации недвижимости и водительских удостоверений, отказ в кредитах и государственных услугах онлайн, блокировка финансовых счетов и имущества, запрет на сделки по доверенности, а также отказ в ряде консульских действий и использовании электронной подписи.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Певцов предложил наказание для тех, кто «плюет» на свою страну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами