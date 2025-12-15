Россиянам назвали самые распространенные заблуждения о мужском здоровье

Распространенные и устоявшиеся мифы о мужском здоровье затрудняют своевременное выявление заболеваний и усложняют их лечение. Об этом «Известиям» рассказал уролог, заместитель главного врача сети многопрофильных медицинских клиник «К+31» по урологии, д. м. н., профессор Сергей Котов.

Специалист объяснил, что одним из самых вредных мифов является мнение, что при отсутствии дискомфорта и болей мужчинам не нужно посещать врача. По его словам, многие урологические заболевания, в числе которых патологии предстательной железы и онкологические процессы, на протяжении долгого времени могут протекать бессимптомно.

«Еще один миф — это то, что импотенция — исключительно возрастное явление. Нарушение эректильной функции может проявляться у мужчин в любом возрасте. Основными причинами тут могут быть хронические заболевания, стресс, неправильный образ жизни», — объяснил эксперт.

Помимо этого, врач отметил ошибочную веру в эффективность самолечения. Он объяснил, что попытки решить проблемы с помощью народных средств не заменят профессиональную терапию и могут даже ухудшить состояние. Подобрать корректное лечение с учетом индивидуальных особенностей пациента может только специалист.

Эксперт, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович до этого говорил, что с болезнью Паркинсона чаще сталкиваются мужчины. Кроме того, они переносят заболевания тяжелее, чем женщины. Однако, по словам специалиста, своевременная диагностика положительно влияет на прогноз.

