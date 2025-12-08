Стало известно, кто чаще сталкивается с болезнью Паркинсона

Врач Саванович: болезнь Паркинсона чаще встречается у мужчин

С болезнью Паркинсона чаще сталкиваются мужчины. При этом они переносят заболевания тяжелее, чем женщины. Об этом kp.ru рассказал эксперт, основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович.

«При болезни Паркинсона погибают нейроны головного мозга, отвечающие за выработку дофамина. Уменьшение уровня дофамина вызывает замедление и скованность движений, тремор, сутулость, снижение обоняния, проблемы с давлением, нарушение сна, депрессию и т.д.», – рассказал специалист.

Он объяснил, что женщины реже сталкиваются с болезнью Паркинсона благодаря своему гормону эстрогену, который до наступления менопаузы выполняет защитную функцию. У представителей мужского пола подобной поддержки от природы нет.

При этом, по словам врача, своевременная диагностика положительно влияет на прогноз. Однако мужчины реже обращаются за медицинской помощью при появлении первых признаков болезни.

Исследование ученых из Йоркского университета до этого показало, что регулярные танцевальные занятия могут замедлять снижение когнитивных функций у людей с болезнью Паркинсона.

