СМИ: в Петербурге школьник напал с ножом на учительницу

Скорая помощь и полиция замечены у школы №191 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на очевидцев.

По предварительной информации, внутри учебного заведения ученик напал с ножом на преподавательницу. Других подробностей случившегося не сообщается.

Телеканал 78.ru подтвердил, что инцидент произошел в петербургской школе №191. По данным журналистов, информацию о нападении школьника на учительницу проверяют правоохранительные органы. На месте работают экстренные службы. Очевидцы в соцсетях говорят, что скорая помощь и полиция находятся у школы уже больше часа.

До этого в Курской области школьник ударил ножом одноклассника во время урока. По словам очевидца, пострадавшего даже не сопроводили до медицинского кабинета, он дошел до него сам. Затем ребенка госпитализировали в Курскую областную детскую больницу №2 и прооперировали, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что руководство школы не обратилось к родителям с информацией о произошедшем. Одна из свидетельниц происшествия возмутилась бездействию педагогов, которые, по ее словам, не раз видели нож в руках у школьника, который напал на одноклассника, и ничего не предпринимали.

Ранее второгодник напал на двух мальчиков у школы в Петербурге и загадал им тюремные загадки.