Прокуратура Петербурга занялась инцидентом с нападением на учительницу

Прокуратура Петербурга: прокуратура выясняет обстоятельства нападения в школе
Shutterstock/Salivanchuk Semen

Прокуратура Санкт-Петербурга выясняет все обстоятельства нападения на учительницу в одной из школ. В частности, правоохранителям предстоит дать оценку действиям должностных лиц в части охранной деятельности, сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об образовании, а также об охранной деятельности», — говорится в сообщении.

По итогам проверки сотрудники силового ведомства при необходимости примут меры реагирования, заключили в прокуратуре Северной столицы.

О нападении стало известно в понедельник, 15 декабря. У учительницы, как писали СМИ, травмы спины.

По данным Mash, могли пострадать еще два ученика. Школьников собрали в спортзале.

До этого Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что инцидент произошел в школе №191. После произошедшего в школу приехали сотрудники правоохранительных органов и медики. По данным Telegram-канала SHOT, нападавший подросток также ранил себя — в больницу забрали его и учительницу, выяснили журналисты.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении.

Ранее отчим с ножом напал на пасынка в больнице Екатеринбурга.

