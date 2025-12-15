В Кремле рассказали, обсуждают ли США и РФ новые идеи по урегулированию

Песков: США не обсуждают с РФ идеи по урегулированию в режиме реального времени

США не обсуждают с Россией в режиме реального времени предложения по урегулированию конфликта, о которых говорят с Украиной. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во время мероприятия ему задали вопрос, обсуждает ли Вашингтон с Москвой какие-либо нюансы урегулирования по мере их рассмотрения с Киевом.

«Нет, не обсуждает», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в настоящее время работа ведется между переговорщиками из США, Украины и европейских стран. Только после завершения этого процесса Россия будет ожидать от американской стороны информации, касающейся обсуждаемых в Германии положений мирного плана.

14 декабря в Берлине состоялись переговоры с участием украинского лидера Владимира Зеленского, специального посланника американского президента Стивена Уиткоффа и зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера. Стороны обсудили разработанный Вашингтоном мирный план, состоящий из 20 пунктов. Комментируя ситуацию, Уиткофф сообщил, что украинская и американская делегации на встрече в Германии достигли значительного прогресса.

