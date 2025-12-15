Россиянка в 55 лет получила первый в жизни паспорт

Жительница Перми 55 лет прожила без паспорта и свидетельства о рождении и получила документы лишь накануне своего юбилея. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Женщина рассказала, что когда она родилась, ее мать не обратилась в ЗАГС и не зарегистрировала ребенка. В школу и в детский сад она не ходила. До 18 лет россиянка жила в Казани, а после переехала в Пермь.

Все 55 лет женщина работала неофициально. За пособиями и медицинской помощью обратиться было тяжело, так как без свидетельства о рождении у нее не было паспорта и гражданства. Однако накануне 55-летнего юбилея россиянка все-таки решила получить документы. Она пошла в суд, где удовлетворили просьбу и признали ее существование. В зале суда женщина расплакалась от счастья, пишет Mash.

До этого похожий случай произошел в Бурятии, где женщина 30 лет жила без паспорта после того, как потеряла его. Россиянка родилась в Гусиноозерске и в 1984 году получила первый паспорт. Однако в 1993 году она потеряла документ и три десятка лет не восстанавливала его за ненадобностью. Когда паспорт потребовался для получения пенсии и медицинской помощи, женщина смогла восстановить его через суд.

Ранее стало известно о многодетной жительнице Воронежской области, которая 28 лет живет без паспорта из-за того, что ее бросила мать.