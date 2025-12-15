Французский Лувр закрыли из-за забастовки

Французский Лувр в понедельник, 15 декабря, закрыли из-за забастовки сотрудников музея. Об этом сообщается на сайте учреждения.
«В связи с забастовкой музей в настоящее время закрыт. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
Газета Le Monde со ссылкой на профсоюзы пишет, что сотни работников на собрании в музее единогласно высказались за проведение забастовки на один день, а некоторые сотрудники и вовсе призывают к бессрочной.
Накануне сообщалось, что решение о забастовке приняли из-за ухудшающихся условий труда.
В октябре неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и за несколько минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему. Корону императрицы Евгении, инкрустированную 1354 бриллиантами, они выронили при побеге. Часть украденных в музее драгоценностей пытались продать через даркнет.
Ранее библиотеку Лувра затопило грязной водой.