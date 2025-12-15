Российский ликеро-водочный завод регистрирует в Роспатенте бренд Trump

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда Trump. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«В случае успешной регистрации под торговым знаком можно будет выпускать водку, бренди, ликеры, вина, ром, пиво и другие алкогольные и безалкогольные напитки», — уточнили в сервисе.

КЛВЗ «Кристалл» располагается в Обнинске Калужской области, входит в алкогольную группу «Кристалл». По итогам прошлого года выручка организации составила 4 млрд рублей, прибыль — 78 млн рублей. В настоящее время заводу принадлежат права на 125 товарных знаков.

Ранее McDonald's запатентовал в России свой слоган до 2034 года.