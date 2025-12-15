В Берлине началась встреча с представителями США и ЕС по урегулированию в Газе

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер начали брифинг глав МИД стран-членов Европейского союза (ЕС) в Берлине по вопросу урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕС.

Отмечается, что Уиткофф и Кушнер в ходе видеоконференции проинформировали европейских министров о мирном плане Трампа в палестинском анклаве.

6 октября 2025 года делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в Газе при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

7 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что первая часть мирного плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа уже практически реализована. По словам главы еврейского правительства, после возвращения последнего заложника начнется второй этап, в рамках которого пройдет разоружение ХАМАС и демилитаризация анклава.

Ранее Сергей Лавров связал внимание Запада к Украине с палестинской проблемой.