Президент США Дональд Трамп решил обогнать знаменитую достопримечательность Парижа — Триумфальную арку. Об этом он заявил на рождественском приеме в Белом доме, пишет РИА Новости.
По словам Трампа, столица США Вашингтон — единственный город большого значения в мире, где нет триумфальной арки.
«Эта превзойдет все остальные», — пообещал он построить собственное аналогичное сооружение.
Конструкция, по его словам, будет напоминать Триумфальную арку в Париже, но будет превосходить ее во всех отношениях.
Арку расположат на противоположной от Мемориала Линкольна стороне Арлингтонского моста.
В октябре 2025 года Трамп уже сообщал о намерении возвести арку к 250-летию независимости США.
