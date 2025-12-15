На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп решил обогнать знаменитую достопримечательность Парижа

Президент США Трамп построит в Вашингтоне триумфальную арку
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп решил обогнать знаменитую достопримечательность Парижа — Триумфальную арку. Об этом он заявил на рождественском приеме в Белом доме, пишет РИА Новости.

По словам Трампа, столица США Вашингтон — единственный город большого значения в мире, где нет триумфальной арки.

«Эта превзойдет все остальные», — пообещал он построить собственное аналогичное сооружение.

Конструкция, по его словам, будет напоминать Триумфальную арку в Париже, но будет превосходить ее во всех отношениях.

Арку расположат на противоположной от Мемориала Линкольна стороне Арлингтонского моста.

В октябре 2025 года Трамп уже сообщал о намерении возвести арку к 250-летию независимости США.

Накануне Том Круз отказался сниматься в космосе из-за Трампа.

Ранее Трамп вручил медали группе Kiss и Сталлоне.

