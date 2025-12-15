Президент США Дональд Трамп решил обогнать знаменитую достопримечательность Парижа — Триумфальную арку. Об этом он заявил на рождественском приеме в Белом доме, пишет РИА Новости.

По словам Трампа, столица США Вашингтон — единственный город большого значения в мире, где нет триумфальной арки.

«Эта превзойдет все остальные», — пообещал он построить собственное аналогичное сооружение.

Конструкция, по его словам, будет напоминать Триумфальную арку в Париже, но будет превосходить ее во всех отношениях.

Арку расположат на противоположной от Мемориала Линкольна стороне Арлингтонского моста.

В октябре 2025 года Трамп уже сообщал о намерении возвести арку к 250-летию независимости США.

