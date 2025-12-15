«Под дверью орала, провоцировала»: Плющенко о поведении матери Костылевой

Плющенко сообщил, что мать Костылевой провоцировала его на шоу в Минске

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко раскрыл подробности поведения матери 14-летней фигуристки Елены Костылевой Ирины на шоу его команды в Минске. Слова экс-фигуриста приводит РИА Новости.

«В Минске было уже невыносимо слушать этот ор и проклятия в наш адрес на тренировках и прогоне. Все терпели ради Лены, не реагировали на провокации ни в соцсетях, ни на шоу. Самое смешное — когда она мне это все под дверью моей раздевалки орала. Провоцировала. Я даже охране говорил: ее не трогайте, пусть проорется», — поделился он.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

В конце июня Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери. Она записала два видео, в которых заявила, что Плющенко и его супруга Яна Рудковская удерживают несовершеннолетнюю фигуристку в своем доме против ее воли. На записи запечатлено так же, как Костылева-старшая сбегает от сотрудников полиции и просит о помощи.

Ранее мать Костылевой заявила, что не собирается вести переговоры с Плющенко.