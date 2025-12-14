На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России

Депутат Колесник: ударами БПЛА по территории России Украина срывает переговоры
Попытки ВСУ атаковать Россию беспилотниками направлены на срыв мирных переговоров по урегулированию конфликта, Киев хочет спровоцировать ВС РФ на ответные действия. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Да, ВСУ пытаются спровоцировать нас на какие-то активные действия, чтобы мы тоже нанесли удар по мирным, чтобы нервы сдали. Но по мирным мы никогда не наносили удар, нас на это не спровоцировать», — сказал Колесник.

По его словам, «переговоры идут спокойно», однако не так быстро, как хотелось бы. Киев пытается сорвать переговоры, констатировал депутат. Попытки атаковать Россию БПЛА являются «жестами отчаяния и лихорадочным поведением», отметил политик.

Накануне вечером в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за три часа перехватили и ликвидировали над регионами РФ 94 дрона ВСУ. По информации ведомства, больше всего беспилотников было сбито над Крымом — 41. Еще 24 дрона были сбиты над Брянской областью, 7 — над Смоленской, 6 — над Белгородской, 6 — над Курской. Также были сбиты БПЛА над Орловской, Тульской, Калужской и Липецкой областями.

Ранее эксперт рассказал о «циничной тактике» ВСУ при ударах по России.

