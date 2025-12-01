В Польше обвинили украинских подростков в захвате парка в центре Варшавы

Украинские подростки превратили Свентокшиский парк, расположенный в центре Варшавы, в место драк, пьянства и разбойных нападений. Об этом сообщила польское издание Gazeta Wyborcza.

По данным издания, только в этом году полиция выезжала в парк 936 раз. Последний серьезный рейд был организован в середине ноября. Тогда в парке произошла массовая драка, в которой приняли участие около 50 человек. Для урегулирования ситуации задействовали восемь патрульных автомобилей.

Журналисты отметили, что Свентокшиский парк стал «одним из самых опасных мест в Варшаве». В частности, по информации газеты, в 2023 году полицейские выезжали в парк 791 раз, а в 2024 — 891 раз.

6 ноября Gazeta Wyborcza сообщала, что в Польше резко увеличилось количество нападений на находящихся в стране граждан Украины. Сейчас на территории республики, по различным данным, проживает от 1,5 до 2 млн украинцев. В 2022 году в стране было зафиксировано 113 случаев нападения на граждан Украины, в 2023-м — 103, в 2024-м — 188. Таким образом, число таких инцидентов за два года возросло более чем на 66%.

Ранее в Польше объяснили, почему Украине закрыт путь в ЕС.