В Польше возросло число нападений на украинцев

В Польше резко увеличилось количество нападений на находящихся в стране граждан Украины. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Сейчас на территории Польши, по различным данным, проживает от 1,5 до 2 млн украинцев. В 2022 году в стране было зафиксировано 113 случаев нападения на граждан Украины, в 2023-м — 103, в 2024-м — 188. Таким образом, число таких инцидентов за два года возросло более чем на 66%. В 2025 году произошло 115 нападений на украинцев.

В 2022 году при нападениях были избиты 128 граждан Украины, в 2023-м — 151, в 2024-м — 129, за восемь месяцев 2025 года — 112.

3 ноября бывший польский премьер-министр Лешек Миллер заявил, что Украина собирается стать хозяином в Польше, из-за чего намеренно создает в республике мощную диаспору.

31 октября социолог Пшемыслав Садура заявил, что негативное отношение поляков к украинским беженцам может привести к расправам.

Ранее в Польше ужаснулись финансовыми обязательствами перед Украиной.