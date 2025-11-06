На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше возросло число нападений на украинцев

Gazeta Wyborcza: в Польше увеличилось количество нападений на граждан Украины
true
true
true
close
Czarek Sokolowski/AP

В Польше резко увеличилось количество нападений на находящихся в стране граждан Украины. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Сейчас на территории Польши, по различным данным, проживает от 1,5 до 2 млн украинцев. В 2022 году в стране было зафиксировано 113 случаев нападения на граждан Украины, в 2023-м — 103, в 2024-м — 188. Таким образом, число таких инцидентов за два года возросло более чем на 66%. В 2025 году произошло 115 нападений на украинцев.

В 2022 году при нападениях были избиты 128 граждан Украины, в 2023-м — 151, в 2024-м — 129, за восемь месяцев 2025 года — 112.

3 ноября бывший польский премьер-министр Лешек Миллер заявил, что Украина собирается стать хозяином в Польше, из-за чего намеренно создает в республике мощную диаспору.

31 октября социолог Пшемыслав Садура заявил, что негативное отношение поляков к украинским беженцам может привести к расправам.

Ранее в Польше ужаснулись финансовыми обязательствами перед Украиной.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами