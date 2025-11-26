На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье из горящего ресторана «Роза ветров» эвакуировали 15 человек

Сотрудники МЧС тушат пожар в ресторане Солнечногорска на площади 750 кв. метров
Площадь пожара, охватившего двухэтажное здание в подмосковном Солнечногорске, составляет 750 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

По данным ведомства, в деревне Голубое горит крыша здания, откуда эвакуировали 15 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

«На первом этаже здания расположен ресторан, на втором — офисы», — сказал собеседник агентства.

По данным СМИ, речь идет о ресторане «Роза Ветров».

24 ноября пожар произошел на территории кондитерско-булочного комбината «Черемушки» в Москве. Возгорание началось на третьем этаже пятиэтажного производственного здания на улице Наметкина. К тушению огня привлекались 31 сотрудник и девять единиц техники. Огнеборцам потребовалось полчаса, чтобы полностью ликвидировать пожар, отметили в МЧС.

22 ноября в Москве загорелось здание Центрального телеграфа, построенное в 1925–1927 годах в стиле советского ар-деко.

Ранее школьница устроила пожар в квартире, потому что родители отказались купить ей телефон.

