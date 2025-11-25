На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьница устроила пожар в квартире, потому что родители отказались купить ей телефон

В Южной Корее школьница сожгла квартиру, не получив новый телефон от родителей
SShank/Shutterstock/FOTODOM

В Южной Корее дочь устроила пожар в квартире, потому что родители отказались покупать ей новый телефон, пишет The Korea Herald.

Окружной суд Кванджу отказался арестовывать 14-летнюю девочку, подозреваемую в поджоге квартиры своей семьи после спора с родителями, сославшись на ее возраст. Причиной конфликта стало то, что мать с отцом отказались покупать дочери новый телефон.

По версии следствия, школьница использовала зажигалку, чтобы поджечь предметы в своей спальне на третьем этаже жилого дома. Пожарные потушили возгорание примерно за 20 минут, однако огонь полностью уничтожил имущество семьи.

Семнадцать жителей дома были госпитализированы из-за отравления продуктами горения, сообщили в местных службах. Во время допроса девочка подтвердила, что устроила пожар в качестве мести родителям, которые отказались заменить ее мобильный телефон на модель, поддерживающую доступ к социальным сетям.

В местной полиции сообщили, что продолжают расследование инцидента.

Ранее дом британки едва не сгорел из-за зарядки для iPhone.

