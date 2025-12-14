На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 330 тыс. абонентов в Херсонской области остались без света из-за удара ВСУ

Shutterstock/Creative Cat Studio

Свыше 330 тыс. жителей Херсонской области остались без электроэнергии из-за атаки на высоковольтную линию из Крыма со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, энергетиками восстанавливается электроснабжение по резервной схеме.

Он отметил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил высоковольтную линию электропередачи »Джанкой — Мелитополь».

«Без света остались более 330 тыс. жителей в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований», — написал Сальдо.

Специалисты Черноморского РДУ к 02:50 восстановили электроснабжение региона по резервной схеме, в данный момент происходит поэтапное включение всех абонентов.

«Спасибо энергетикам и всем оперативным службам за слаженную работу в ночную смену», — добавил Сальдо.

В ночь на 14 декабря советник главы региона Сергея Аксенова Олег Крючков сообщил о работе ПВО в регионе.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

