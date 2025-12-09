Пьяная россиянка пробила голову дочери-младенцу из-за плача и предстала перед судом

На Алтае вынесли приговор 43-летней женщине, которая пробила дочери-младенцу голову из-за плача. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 августа в поселке Березовка. Пьяная ранее судимая женщина находилась дома со своей восьмимесячной дочерью. Из-за того, что ребенок плакал, родительница нанесла ей несколько ударов по голове твердым тупым предметом. Младенец не выжил. Чтобы скрыть преступление, мать спрятала девочку в ближайшем лесу, а на следующий день заявила в полицию о ее исчезновении.

Рубцовский районный суд признал женщину виновной по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ. Ей назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее россиянку, чьи дети не выжили в пожаре, отправили в колонию.