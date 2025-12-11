Юная россиянка родила сына, спрятала его в диван и сбежала

В Краснодарском крае осудили девушку, которая родила и спрятала младенца в диван

В Краснодарском крае 18-летняя девушка родила сына и спрятала его в диван, младенца чудом спасла бабушка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в июле этого года в городе Горячий Ключ. Судом установлено, что юная девушка, которая не состояла на учете по беременности, своими силами родила доношенного и здорового мальчика. Однако после этого молодая мать, не желая воспитывать ребенка, спрятала его в антресоль дивана, а сама сбежала. Новорожденного обнаружила бабушка, которая и передала младенца медикам.

В ходе разбирательства девушка полностью признала вину и раскаялась. Суд признал ее виновной по части 3 статьи 30 и статье 106 УК РФ. Ей назначили наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 15% ежемесячного заработка в доход государства.

