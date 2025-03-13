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На Сахалине глыба льда с крыши пробила балкон в квартире

На Сахалине балкон проломило глыбой льда, упавшей с крыши

В Ново-Александровске наледь с крыши пробила балкон и разбила окна в квартире. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сахалин. Точка отсчета».

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Науки, огромная глыба льда пробила балкон местного жителя, в квартире также выбило окна. Владелец жилья узнал о произошедшем от соседки.

«У нас балкон на втором этаже, она прислала фото, что нам прилетела сосулька. Зашел домой и пришел в шок: окно межкомнатное выбито, балкон был обалденный, ремонт хороший, а сейчас тут дыра, стекла повыдавливало, просто всему хана», — рассказал мужчина.

Специалисты управляющей компании, обслуживающей дом, пообещали сахалинцу заменить стекла на балконе. Ситуация находится на контроле вице-мэра Ново-Александровска.

До этого сообщалось, что в Самаре устанавливаются обстоятельства травмирования школьника, на голову которому упала наледь с крыши жилого дома. Девятилетний школьник выходил из подъезда многоэтажки вместе с отцом, на голову ребенку упала глыба льда. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали с травмой головы.

Ранее в Березниках на ребенка упала глыба льда с крыши дома.

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